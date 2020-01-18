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31 очко Янга помогло «Атланте» переиграть «Сан-Антонио»

31 очко Янга помогло «Атланте» переиграть «Сан-Антонио»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Атланта Хоукс» на выезде переиграл «Сан-Антонио Спёрс».

«Атланта» сумела с первой четверти захватить инициативу в матче, поведя к первому перерыву в счёте с разницей в два очка. Во втором игровом отрезке «Атланте» удалось увеличить преимущество до девяти очков.

В третьей двенадцатиминутке «Сан-Антонио» удалось совершить впечатляющий рывок в 20 очков и вырваться вперёд. Однако в заключительной четверти «Атланте» удалось отыграться и в концовке выйти вперёд, оформив победу в матче. Итоговый счёт встречи — 121:120 (29:27, 38:31, 21:41, 33:21).

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Трэй Янг, набравший 31 очко. Дабл-дабл в активе Джона Коллинза, набравшего 18 очков и совершившего 10 подборов. В составе «Сан-Антонио» 30 очков на счету Ламаркуса Олдриджа, дабл-дабл из 13 очков и 12 подборов оформил Деджонте Мюррей.

НБА - регулярный чемпионат
18 января 2020, суббота. 04:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
120 : 121
Атланта Хоукс
Атланта
Сан-Антонио Спёрс: Олдридж - 30, Дерозан - 25, Миллз - 15, Мюррей - 13, Белинелли - 9, Уокер - 9, Уайт - 8, Форбс - 7, Poeltl - 4, Samanic, Weatherspoon, Гэй, Джонсон, Кэрролл, Лайлз, Мету, Ойбанкс
Атланта Хоукс: Янг - 31, Реддиш - 22, Коллинс - 18, Хаертер - 18, Картер - 14, Хантер - 6, Гудвин - 4, Джонс - 4, Фернанду - 3, Бембри - 1, Браун, Грэм, Лень, Паркер, Парсонс, Тиг, Тёрнер
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