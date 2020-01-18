31 очко Янга помогло «Атланте» переиграть «Сан-Антонио»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Атланта Хоукс» на выезде переиграл «Сан-Антонио Спёрс».
«Атланта» сумела с первой четверти захватить инициативу в матче, поведя к первому перерыву в счёте с разницей в два очка. Во втором игровом отрезке «Атланте» удалось увеличить преимущество до девяти очков.
В третьей двенадцатиминутке «Сан-Антонио» удалось совершить впечатляющий рывок в 20 очков и вырваться вперёд. Однако в заключительной четверти «Атланте» удалось отыграться и в концовке выйти вперёд, оформив победу в матче. Итоговый счёт встречи — 121:120 (29:27, 38:31, 21:41, 33:21).
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Трэй Янг, набравший 31 очко. Дабл-дабл в активе Джона Коллинза, набравшего 18 очков и совершившего 10 подборов. В составе «Сан-Антонио» 30 очков на счету Ламаркуса Олдриджа, дабл-дабл из 13 очков и 12 подборов оформил Деджонте Мюррей.
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