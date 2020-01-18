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35 очков Дончича помогли «Далласу» обыграть «Портленд»

35 очков Дончича помогли «Далласу» обыграть «Портленд»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Даллас Маверикс» на домашнем паркете одержал победу над «Портленд Трэйл Блэйзерс».

Встреча началась в равной борьбе — по итогам первой четверти «Даллас» выиграл с минимальным преимуществом. Однако уже во второй четверти хозяевам площадки удалось совершить рывок в восемь очков.

Третья четверть не выявила победителя, а в заключительном игровом отрезке «Даллас» смог ответить на попытки «Портленда» совершить рывок и сохранил преимущество. Итоговый счёт встречи — 120:112 (38:37, 34:26, 26:26, 22:23).

Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Лука Дончич, набравший 35 очков. В составе гостей 34 очка на счету Дэмиана Лилларда, дабл-дабл оформил Хассан Уайтсайд, на счету которого 21 очков и 18 подборов.

НБА - регулярный чемпионат
18 января 2020, суббота. 05:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
120 : 112
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Даллас Маверикс: Дончич - 35, Хардуэй-младший - 29, Карри - 16, Брансон - 13, Клебер - 10, Пауэлл - 8, Финни-Смит - 6, Райт - 3, Cleveland, Reaves, Roby, Бареа, Брокхофф, Джексон, Ли, Марьянович, Порзингис
Портленд Трэйл Блэйзерс: Лиллард - 34, Энтони - 22, Уайтсайд - 21, Бэйзмор - 11, Саймонс - 7, Хезонья - 7, Макколлум - 4, Толливер - 3, Трент-мл. - 3, Браун, Коллинс, Литтл, Лябисье, Нуркич, Оар, Худ
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