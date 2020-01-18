35 очков Дончича помогли «Далласу» обыграть «Портленд»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Даллас Маверикс» на домашнем паркете одержал победу над «Портленд Трэйл Блэйзерс».



Встреча началась в равной борьбе — по итогам первой четверти «Даллас» выиграл с минимальным преимуществом. Однако уже во второй четверти хозяевам площадки удалось совершить рывок в восемь очков.



Третья четверть не выявила победителя, а в заключительном игровом отрезке «Даллас» смог ответить на попытки «Портленда» совершить рывок и сохранил преимущество. Итоговый счёт встречи — 120:112 (38:37, 34:26, 26:26, 22:23).



Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Лука Дончич, набравший 35 очков. В составе гостей 34 очка на счету Дэмиана Лилларда, дабл-дабл оформил Хассан Уайтсайд, на счету которого 21 очков и 18 подборов.