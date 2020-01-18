Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Результаты матчей НБА за 17 января 2020 года

Результаты матчей НБА за 17 января 2020 года
Баскетбол / НБА 0

17 января состоялось семь матчей сезона-2019/2020 Национальной баскетбольной ассоциации.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА

«Индиана Пэйсерс» принимал «Миннесоту Тимбервулвз». Встреча прошла на стадионе «Банкерс Лайф Филдхаус» и завершилась победой хозяев со счётом 116:114. Самым результативным в составе победителей стал Ти Джей Уоррен, набравший 28 очков. Малколм Брогдон оформил дабл-дабл из 12 очков и 10 подборов. Лучшей результативностью в составе проигравшей команды отметился Карл-Энтони Таунс, набравший 27 очков. Эндрю Уиггинс записал в свой актив 22 очка.

НБА - регулярный чемпионат
18 января 2020, суббота. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
116 : 114
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Индиана Пэйсерс: Уоррен - 28, Лэмб - 18, Макдермотт - 13, Холидей - 13, Брогдон - 12, Макконнел - 8, Сабонис - 8, Тёрнер - 8, Битадзе - 5, Холидэй - 3, Боуэн, Джонсон, Лиф, Митру-Лонг, Оладипо, Самнер, Сэмпсон
Миннесота Тимбервулвз: Таунс - 27, Уиггинс - 22, Окоги - 15, Калвер - 12, Напьер - 12, Ковингтон - 9, Маклафлин - 9, Дьенг - 8, Reid, Белл, Бэйтс-Диоп, Вонле, Краббе, Лейман, Мартин, Ноуэлл

«Филадельфия Сиксерс» на своей площадке обыграл «Чикаго Буллз» со счётом 100:89.

НБА - регулярный чемпионат
18 января 2020, суббота. 03:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
100 : 89
Чикаго Буллз
Чикаго
Филадельфия Сиксерс: Коркмаз - 24, Симмонс - 20, Хорфорд - 20, Харрис - 13, Тибулл - 7, О'Куинн - 6, Эннис - 6, Нето - 2, Ричардсон - 2, Pelle, Shayok, Болден, Бёрк, Милтон, Скотт, Смит, Эмбиид
Чикаго Буллз: Лавин - 23, Уайт - 14, Корнет - 13, Маркканен - 12, Хатчинсон - 7, Саторански - 6, Арчидиаконоу - 5, Фелисио - 5, Янг - 4, Mokoka, Валентайн, Гэффорд, Данн, Картер, Портер, Страс, Харрисон

«Торонто Рэпторс» дома разгромил «Вашингтон Уизардс» со счётом 140:111.

НБА - регулярный чемпионат
18 января 2020, суббота. 03:00 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
140 : 111
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Торонто Рэпторс: Пауэлл - 28, Дэвис - 23, Марк Газоль - 20, Ануноби - 18, Ибака - 15, Сиакам - 12, Лоури - 11, Холлис-Джефферсон - 4, Томас - 3, Буше - 2, Маккоу - 2, Миллер - 2, Watson, Бриссетт, Ванвлит, Джонсон, Эрнандес
Вашингтон Уизардс: Браун - 22, Бонга - 17, Бил - 14, Дав. Бертанс - 12, Смит - 12, Pasecniks - 11, Томас - 8, Маинми - 5, Пэйтон II - 4, Брайант - 3, Макрай - 3, Вагнер, Мэтьюз, Скофилд, Уильямс, Уолл, Хатимура

«Майами Хит» на выезде переиграл «Оклахома-Сити Тандер». Итоговый счёт встречи — 115:108 (40:26, 21:21, 31:31, 23:30) в пользу «Майами». Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Кендрик Нанн, набравший 22 очка. Дабл-дабл на счету Джимми Батлера — в его активе 14 очков и 10 подборов. В составе «Оклахомы» отличился Данило Галлинари, набравший 27 очков.

НБА - регулярный чемпионат
18 января 2020, суббота. 04:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
108 : 115
Майами Хит
Майами
Оклахома-Сити Тандер: Галлинари - 27, Жильжо-Александер - 18, Шрёдер - 18, Пол - 14, Диалло - 11, Ноэль - 10, Мускала - 6, Базли - 4, Dort, Hervey, Roberson, Адамс, Бертон, Надер, Паттон, Фергюсон
Майами Хит: Нанн - 22, Адебайо - 21, Батлер - 14, Робинсон - 14, Джонс - 13, Олиник - 12, Горан Драгич - 10, Леонард - 9, Alexander, Vincent, Джонсон, Окпала, Сильва, Уинслоу, Уэйтерс, Хаслем, Хироу

«Мемфис Гриззлиз» на домашнем паркете переиграл «Кливленд Кавальерс». Итоговый счёт встречи — 113:109 (27:25, 27:31, 38:20, 21:33). Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Диллон Брукс, набравший 26 очков. В составе «Кливленда» 28 очков на свой счёт записал Колин Секстон, дабл-дабл оформил Альфонзо Маккинни, набравший 12 очков и совершивший 10 подборов.

НБА - регулярный чемпионат
18 января 2020, суббота. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
113 : 109
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Мемфис Гриззлиз: Брукс - 26, Морант - 16, Кларк - 15, Аллен - 11, Джексон - 10, Краудер - 9, Валанчюнас - 8, Джонс - 7, Хилл - 6, Мелтон - 3, Андерсон - 2, Ватанабэ, Гудурич, Джексон, Игуодала, Кабокло, Кончар
Кливленд Кавальерс: Секстон - 28, Лав - 19, Нэнс - 16, Маккинни - 12, Гарлэнд - 11, Хенсон - 8, Экзам - 5, Осман - 4, Деллаведова - 3, Томпсон - 3, Windler, Жижич, Кук, Найт, Портер, Уэйд

«Атланта Хоукс» на выезде переиграл «Сан-Антонио Спёрс». Итоговый счёт встречи — 121:120 (29:27, 38:31, 21:41, 33:21). Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Трэй Янг, набравший 31 очко. Дабл-дабл в активе Джона Коллинза, набравшего 18 очков и совершившего 10 подборов. В составе «Сан-Антонио» 30 очков на счету Ламаркуса Олдриджа, дабл-дабл из 13 очков и 12 подборов оформил Деджонте Мюррей.

НБА - регулярный чемпионат
18 января 2020, суббота. 04:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
120 : 121
Атланта Хоукс
Атланта
Сан-Антонио Спёрс: Олдридж - 30, Дерозан - 25, Миллз - 15, Мюррей - 13, Белинелли - 9, Уокер - 9, Уайт - 8, Форбс - 7, Poeltl - 4, Samanic, Weatherspoon, Гэй, Джонсон, Кэрролл, Лайлз, Мету, Ойбанкс
Атланта Хоукс: Янг - 31, Реддиш - 22, Коллинс - 18, Хаертер - 18, Картер - 14, Хантер - 6, Гудвин - 4, Джонс - 4, Фернанду - 3, Бембри - 1, Браун, Грэм, Лень, Паркер, Парсонс, Тиг, Тёрнер

«Даллас Маверикс» на домашнем паркете одержал победу над «Портленд Трэйл Блэйзерс». Итоговый счёт встречи — 120:112 (38:37, 34:26, 26:26, 22:23). Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Лука Дончич, набравший 35 очков. В составе гостей 34 очка на счету Дэмиана Лилларда, дабл-дабл оформил Хассан Уайтсайд, на счету которого 21 очков и 18 подборов.

НБА - регулярный чемпионат
18 января 2020, суббота. 05:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
120 : 112
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Даллас Маверикс: Дончич - 35, Хардуэй-младший - 29, Карри - 16, Брансон - 13, Клебер - 10, Пауэлл - 8, Финни-Смит - 6, Райт - 3, Cleveland, Reaves, Roby, Бареа, Брокхофф, Джексон, Ли, Марьянович, Порзингис
Портленд Трэйл Блэйзерс: Лиллард - 34, Энтони - 22, Уайтсайд - 21, Бэйзмор - 11, Саймонс - 7, Хезонья - 7, Макколлум - 4, Толливер - 3, Трент-мл. - 3, Браун, Коллинс, Литтл, Лябисье, Нуркич, Оар, Худ
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020