Результаты матчей НБА за 17 января 2020 года

17 января состоялось семь матчей сезона-2019/2020 Национальной баскетбольной ассоциации.



Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА

«Индиана Пэйсерс» принимал «Миннесоту Тимбервулвз». Встреча прошла на стадионе «Банкерс Лайф Филдхаус» и завершилась победой хозяев со счётом 116:114. Самым результативным в составе победителей стал Ти Джей Уоррен, набравший 28 очков. Малколм Брогдон оформил дабл-дабл из 12 очков и 10 подборов. Лучшей результативностью в составе проигравшей команды отметился Карл-Энтони Таунс, набравший 27 очков. Эндрю Уиггинс записал в свой актив 22 очка.

«Филадельфия Сиксерс» на своей площадке обыграл «Чикаго Буллз» со счётом 100:89.

«Торонто Рэпторс» дома разгромил «Вашингтон Уизардс» со счётом 140:111.

«Майами Хит» на выезде переиграл «Оклахома-Сити Тандер». Итоговый счёт встречи — 115:108 (40:26, 21:21, 31:31, 23:30) в пользу «Майами». Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Кендрик Нанн, набравший 22 очка. Дабл-дабл на счету Джимми Батлера — в его активе 14 очков и 10 подборов. В составе «Оклахомы» отличился Данило Галлинари, набравший 27 очков.

«Мемфис Гриззлиз» на домашнем паркете переиграл «Кливленд Кавальерс». Итоговый счёт встречи — 113:109 (27:25, 27:31, 38:20, 21:33). Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Диллон Брукс, набравший 26 очков. В составе «Кливленда» 28 очков на свой счёт записал Колин Секстон, дабл-дабл оформил Альфонзо Маккинни, набравший 12 очков и совершивший 10 подборов.

«Атланта Хоукс» на выезде переиграл «Сан-Антонио Спёрс». Итоговый счёт встречи — 121:120 (29:27, 38:31, 21:41, 33:21). Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Трэй Янг, набравший 31 очко. Дабл-дабл в активе Джона Коллинза, набравшего 18 очков и совершившего 10 подборов. В составе «Сан-Антонио» 30 очков на счету Ламаркуса Олдриджа, дабл-дабл из 13 очков и 12 подборов оформил Деджонте Мюррей.

«Даллас Маверикс» на домашнем паркете одержал победу над «Портленд Трэйл Блэйзерс». Итоговый счёт встречи — 120:112 (38:37, 34:26, 26:26, 22:23). Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Лука Дончич, набравший 35 очков. В составе гостей 34 очка на счету Дэмиана Лилларда, дабл-дабл оформил Хассан Уайтсайд, на счету которого 21 очков и 18 подборов.