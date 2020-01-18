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Е. Пашутин — о трудной победе над «Цмоки-Минском»: будем анализировать ошибки

Е. Пашутин — о трудной победе над «Цмоки-Минском»: будем анализировать ошибки
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Евгений Пашутин прокомментировал победу команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Цмоки-Минском» (78:70). После первой половины краснодарцы уступали гостям из Беларуси, но в дальнейшем прибавили и вырвали победу.

«Очень важно, что мы побеждаем, как команда. В большом перерыве поговорили в раздевалке об игре в защите против снайперов гостей Лоури и Барнетта, на вторую половину вышли более сконцентрированными и смогли остановить лидеров «Цмоки». Барнетт после перерыва, к примеру, набрал только три очка. Выиграли подбор, благодаря нашему атлетизму продолжаем оставаться лучшей командой по этому показателю в лиге.

Не торопились в нападении, были и быстрые прорывы, и игра через пик-н-роллы. Сила «Локомотива-Кубань» — в жёсткой защите, подборе и умном нападении. Будем анализировать ошибки и улучшать качество игры. Шаг за шагом идём к своей цели", — приводит слова специалиста официальный сайт Единой лиги ВТБ.

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