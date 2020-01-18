Агент Мозгова: вопрос об операции не стоит

Станислав Рыжов, агент центрового «Химок» Тимофея Мозгова, поделился информацией о процессе восстановления баскетболиста после травмы колена. Функционер заверил, что его клиенту не понадобится хирургическое вмешательство.
«Вопрос об операции не стоит. Врачи лишний раз подтвердили, что Тимофей движется в верном направлении, прогресс есть. Травма давняя, поэтому врачи не берут на себя ответственность и пока не называют точных сроков возвращения на площадку. Могу сказать, что Тимофей каждый день проводит в зале по 4–5 часов. Если бы Тимофею ничего не было нужно, разве он так занимался бы? Он реально тренируется, хочет вернуться», — приводит слова Рыжова „Р-Спорт“.
Напомним, Мозгов стал игроком «Химок» в минувшее межсезонье и по-прежнему не провёл за команду ни одного матча.
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