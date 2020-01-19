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Бывший менеджер команды НБА: у Драммонда много вредных привычек

Бывший менеджер команды НБА: у Драммонда много вредных привычек
Баскетбол / НБА 0

Незадолго до дедлайна обменов в НБА в прессе всё активнее ходят слухи о скором обмене из «Детройт Пистонс» одного из лидеров команды, центрового Андре Драммонда. Однако «Атланта Хоукс» уже прекратила переговоры по этому вопросу и отказалась от притязаний на баскетболиста.

На фоне всего этого в СМИ выступил один из бывших менеджеров команды НБА, чьё имя не называется. По его словам, у Драммонда есть много вредных привычек, от которых ему предстоит отказаться.

«У него есть много вредных привычек, от которых ему нужно отучиться», — приводит слова источника Clutch Points.

В нынешнем регулярном чемпионате Драммонд принял участие в 40 матчах, набирая в них 17,3 очка и собирая 15,7 подбора. На его счету 34 дабл-дабла.

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