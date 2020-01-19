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71 очко Леонарда и Уильямса на двоих помогли «Лос-Анджелесу» обыграть «Нью-Орлеан»

71 очко Леонарда и Уильямса на двоих помогли «Лос-Анджелесу» обыграть «Нью-Орлеан»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Нью-Орлеан Пеликанс» принимал «Лос-Анджелес Клипперс». Встреча прошла на стадионе «Смути Кинг-центр» и завершилась победой гостей со счётом 133:130.

Самый значительный вклад в победу «Лос-Анджелеса» внёс защитник Лу Уильямс (32) и форвард Кавай Леонард (39), набравшие в сумме 71 очко. В составе «Пеликанс» больше всего очков набрал, отметившийся дабл-даблом, нападающий Деррик Фэйворс. На его счету 22 очка, 11 подборов и 3 передачи.

Трипл-даблом отличился разыгрывающий «Нью-Орлеана» Лонзо Болл, который набрал 18 очков, совершил 10 подборов и отдал 11 передач.

«Лос-Анджелес Клипперс» (30-13), одержав третью победу кряду, занимает 3-е место в Западной конференции. «Нью-Орлеан Пеликанс» (16-27) – 12-е.

НБА - регулярный чемпионат
18 января 2020, суббота. 23:30 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
130 : 133
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Нью-Орлеан Пеликанс: Фэйворс - 22, Ингрэм - 21, Редик - 19, Болл - 18, Хэйс - 14, Александер-Уолкер - 10, Мур - 9, Харт - 9, Джексон - 8, Williamson, Грэй, Мелли, Миллер, Окафор, Уильямс, Холидей, Читэм
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 39, Л. Уильямс - 32, Харрелл - 24, Шамет - 11, Беверли - 9, Грин - 6, Макгрудер - 4, Зубац - 3, Робинсон - 3, Паттерсон - 2, Coffey, Джордж, Кабенгеле, Мотли, Мэнн, Уолтон, Харклесс
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