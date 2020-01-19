71 очко Леонарда и Уильямса на двоих помогли «Лос-Анджелесу» обыграть «Нью-Орлеан»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Нью-Орлеан Пеликанс» принимал «Лос-Анджелес Клипперс». Встреча прошла на стадионе «Смути Кинг-центр» и завершилась победой гостей со счётом 133:130.

Самый значительный вклад в победу «Лос-Анджелеса» внёс защитник Лу Уильямс (32) и форвард Кавай Леонард (39), набравшие в сумме 71 очко. В составе «Пеликанс» больше всего очков набрал, отметившийся дабл-даблом, нападающий Деррик Фэйворс. На его счету 22 очка, 11 подборов и 3 передачи.

Трипл-даблом отличился разыгрывающий «Нью-Орлеана» Лонзо Болл, который набрал 18 очков, совершил 10 подборов и отдал 11 передач.

«Лос-Анджелес Клипперс» (30-13), одержав третью победу кряду, занимает 3-е место в Западной конференции. «Нью-Орлеан Пеликанс» (16-27) – 12-е.