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39 очков Букера помогли «Финиксу» обыграть «Бостон»

39 очков Букера помогли «Финиксу» обыграть «Бостон»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Бостон Селтикс» принимал «Финикс Санз». Встреча прошла на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 123:119.

В составе победителей лучшей результативностью отметился Девин Букер, оформивший дабл-дабл из 39 очков и 10 подборов. По дабл-даблу на счету Дарио Шарича (13 очков и 11 подборов) и Деандре Эйтона (26 очков и 15 подборов).

В составе проигравшей команды самым результативным стал Маркус Смарт, набравший 37 очков. Джейсон Тейтум оформил дабл-дабл из 26 очков и 10 подборов.

В другом матче «Атланта Хоукс» на своей площадке принимал «Детройт Пистонс». Встреча прошла на стадионе «Стэйт Фарм-Арена» и завершилась разгромной победой гостей со счётом 136:103.

НБА - регулярный чемпионат
19 января 2020, воскресенье. 03:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
119 : 123
Финикс Санз
Финикс
Бостон Селтикс: Смарт - 37, Тейтум - 26, Хэйворд - 22, Тайс - 12, Кантер - 8, Грин - 6, Waters - 4, Уонамэйкер - 4, Браун, Лэнгфорд, Оджелей, Пуарье, Уильямс, Уильямс, Уокер, Фалль, Эдвардс
Финикс Санз: Букер - 39, Бриджес - 26, Эйтон - 26, Шарич - 13, Рубио - 8, Картер - 6, Бэйнс - 3, Диалло - 2, Jerome, Lecque, Owens, Джонсон, Джонсон, Камински, Окобо, Убре, Харпер
НБА - регулярный чемпионат
19 января 2020, воскресенье. 03:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
103 : 136
Детройт Пистонс
Детройт
Атланта Хоукс: Коллинс - 20, Хантер - 19, Янг - 16, Тиг - 15, Реддиш - 7, Грэм - 5, Картер - 5, Бембри - 4, Джонс - 4, Фернанду - 4, Гудвин - 2, Хаертер - 2, Браун, Лень, Паркер, Парсонс, Тёрнер
Детройт Пистонс: Роуз - 27, Михайлюк - 25, Моррис - 22, Драммонд - 16, Галлоуэй - 14, Вуд - 10, Снелл - 8, Браун - 5, Думбуйа - 4, Мейкер - 3, Фрейзер - 2, King, Боун, Гриффин, Джексон, Кеннард, Томас
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