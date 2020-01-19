39 очков Букера помогли «Финиксу» обыграть «Бостон»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Бостон Селтикс» принимал «Финикс Санз». Встреча прошла на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 123:119.

В составе победителей лучшей результативностью отметился Девин Букер, оформивший дабл-дабл из 39 очков и 10 подборов. По дабл-даблу на счету Дарио Шарича (13 очков и 11 подборов) и Деандре Эйтона (26 очков и 15 подборов).

В составе проигравшей команды самым результативным стал Маркус Смарт, набравший 37 очков. Джейсон Тейтум оформил дабл-дабл из 26 очков и 10 подборов.

В другом матче «Атланта Хоукс» на своей площадке принимал «Детройт Пистонс». Встреча прошла на стадионе «Стэйт Фарм-Арена» и завершилась разгромной победой гостей со счётом 136:103.