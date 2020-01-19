Главный тренер «Енисея» — о поражении от «Химок»: возможно, дело в нашем качестве

Главный тренер «Енисея» Дражен Анзулович прокомментировал поражение своих подопечных в матче с «Химками» (87:91).



«Поздравляю «Химки». Мы ожидали подобного матча и знали, что «Химки» будут уставшими после двух тяжёлых игр на неделе. Безусловно, после победы над «Реалом» они были опустошены как физически, так и эмоционально, потому что когда ты побеждаешь, то оставляешь много эмоций, а «Химки» сыграли очень хорошо, и я их с этим поздравляю. Мы хотели провести весь матч так, как в первой четверти, когда мы полностью контролировали игру. Понятно, что у соперника качественная команда, и во второй четверти они стали действовать гораздо лучше, с большей мотивацией. Когда ты пропускаешь 36 очков в четверти, то не можешь быть удовлетворен. В большом перерыве я пытался донести до своих игроков, что во второй половине «Химки» просядут физически, и мы должны шаг за шагом отыгрываться. И такой шанс нам представился, так как всё свелось к одному владению.

Мы же не смогли разобраться в решающей атаке, и это наша проблема. Мы провели этот матч без двух важных игроков: Берри, наш лучший снайпер, не сыграл из-за болей в спине, а Грин провел первую игру после двухмесячного отсутствия из-за травмы. В решающие моменты матча мы не принимали правильных решений, особенно в концовке. Возможно, дело в нашем качестве. Я не могу быть довольным после наших поражений, но сегодня я выражаю большое уважение своим игрокам за их попытку вернуться в игру, а также их действия во второй половине матча», — цитирует Анзуловича официальный сайт подмосковной команды.