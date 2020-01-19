Итудис: с уважением относимся к «Зениту»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с санкт-петербургским «Зенитом». По мнению специалиста, московский клуб ждёт сложный матч.



«Считаем, что завершаем «тройную неделю», ведь «Зенит» – команда Евролиги. Соперники обладают определёнными качествами, и одним из важнейших является борьба за отскок. Они хорошо сражаются на щитах, причём не только «большие», но и каждый из защитников. В целом мы с уважением относимся к «Зениту», к тому, как они играют, как борются. Как и в предыдущие годы, ожидаем сложный матч», — приводит слова Димитриса Итудиса официальный сайт ЦСКА.



Встреча пройдёт в Санкт-Петербурге 20 января 2020 года, начало матча — в 20:00 мск.