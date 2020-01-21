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Дэвис готов сыграть с «Бостоном»

Дэвис готов сыграть с «Бостоном»
Баскетбол / НБА 0

Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис готов принять участие в матче с «Бостон Селтикс», сообщает инсайдер ESPN Дейв Макменамин.

Напомним, Дэвис смог избежать серьёзных травм, но пропустил пять последних матчей «Лейкерс» из-за ушиба большой ягодичной мышцы. Дэвис неудачно приземлился на паркет в одном из эпизодов домашнего матча с «Нью-Йорк Никс» и получил травму, покинув паркет.

В сезоне-2019/2020 средние показатели Дэвиса в матчах регулярного чемпионата НБА — 27,1 очка, 9,4 подбора и 3,2 передачи за игру.

Матч «Бостон Селтикс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» состоится в ночь с 20 на 21 января мск. Начало встречи — в 3:30 мск.

После 42 матчей регулярного чемпионата «Лос-Анджелес Лейкерс», имея в активе 34 победы, лидирует в турнирной таблице Западной конференции.

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