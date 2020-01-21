Дабл-дабл Драммонда не спас «Детройт» от поражения в матче с «Вашингтоном»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Вашингтон Уизардс» переиграл «Детройт Пистонс».



«Детройт» уверенно начал матч, выиграв первую двенадцатиминутку с разницей пять очков. Однако уже во второй четверти столичной команде удалось отыграть отставание и выйти вперёд — к большому перерыву счёт на табло был 60:58 в пользу «Вашингтона».



Третья четверть прошла в равной борьбе и решающим в матче стал заключительный игровой отрезок. В четвёртой четверти сильнее оказался «Вашингтон». Итоговый счёт встречи — 106:100 (30:35, 30:23, 23:23, 23:19).



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Брэдли Бил, набравший 29 очков. В составе «Детройта» дабл-дабл на счету Андре Драммонда — 18 очков и 16 подборов.