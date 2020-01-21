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Дабл-дабл Драммонда не спас «Детройт» от поражения в матче с «Вашингтоном»

Дабл-дабл Драммонда не спас «Детройт» от поражения в матче с «Вашингтоном»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Вашингтон Уизардс» переиграл «Детройт Пистонс».

«Детройт» уверенно начал матч, выиграв первую двенадцатиминутку с разницей пять очков. Однако уже во второй четверти столичной команде удалось отыграть отставание и выйти вперёд — к большому перерыву счёт на табло был 60:58 в пользу «Вашингтона».

Третья четверть прошла в равной борьбе и решающим в матче стал заключительный игровой отрезок. В четвёртой четверти сильнее оказался «Вашингтон». Итоговый счёт встречи — 106:100 (30:35, 30:23, 23:23, 23:19).

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Брэдли Бил, набравший 29 очков. В составе «Детройта» дабл-дабл на счету Андре Драммонда — 18 очков и 16 подборов.

НБА - регулярный чемпионат
20 января 2020, понедельник. 22:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
106 : 100
Детройт Пистонс
Детройт
Вашингтон Уизардс: Бил - 29, Маинми - 21, Брайант - 13, Смит - 9, Дав. Бертанс - 8, Макрай - 7, Браун - 6, Пэйтон II - 6, Томас - 5, Бонга - 2, Pasecniks, Вагнер, Мэтьюз, Скофилд, Уильямс, Уолл, Хатимура
Детройт Пистонс: Роуз - 21, Драммонд - 18, Снелл - 16, Михайлюк - 10, Моррис - 10, Браун - 7, Вуд - 6, Галлоуэй - 6, Думбуйа - 6, King, Боун, Гриффин, Джексон, Кеннард, Мейкер, Томас, Фрейзер
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