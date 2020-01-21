Трипл-дабл Уэстбрука не помог «Хьюстону» прервать серию поражений в матче с «Оклахомой»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Хьюстон Рокетс» принимал «Оклахома-Сити Тандер». Встреча проходила на стадионе «Тойота-центр» в Хьюстоне (США) и завершилась победой гостей со счётом 112:107. Это поражение стало 5-м кряду для хозяев площадки.
Лучшую результативность продемонстрировал разыгрывающий «Хьюстона» Расселл Уэстбрук, оформивший трипл-дабл. В его коллекции 32 очка, 11 подборов и 12 передач.
Наибольшее количество очков в составе «Оклахомы» набрал разыгрывающий Крис Пол – 27, а также он совершил 7 подборов и 3 передачи. Дабл-даблами отметились форвард Данило Галлинари (25 очков и 13 подборов) и разыгрывающий Шай Жильжо-Александер (13 очков, 10 подборов и 1 передача).
«Хьюстон Рокетс» (26-16) занимает 6-е место в Западной конференции, а «Оклахома-Сити Тандер» (25-19) – 7-е.
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