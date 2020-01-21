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Трипл-дабл Уэстбрука не помог «Хьюстону» прервать серию поражений в матче с «Оклахомой»

Трипл-дабл Уэстбрука не помог «Хьюстону» прервать серию поражений в матче с «Оклахомой»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Хьюстон Рокетс» принимал «Оклахома-Сити Тандер». Встреча проходила на стадионе «Тойота-центр» в Хьюстоне (США) и завершилась победой гостей со счётом 112:107. Это поражение стало 5-м кряду для хозяев площадки.

Лучшую результативность продемонстрировал разыгрывающий «Хьюстона» Расселл Уэстбрук, оформивший трипл-дабл. В его коллекции 32 очка, 11 подборов и 12 передач.

Наибольшее количество очков в составе «Оклахомы» набрал разыгрывающий Крис Пол – 27, а также он совершил 7 подборов и 3 передачи. Дабл-даблами отметились форвард Данило Галлинари (25 очков и 13 подборов) и разыгрывающий Шай Жильжо-Александер (13 очков, 10 подборов и 1 передача).

«Хьюстон Рокетс» (26-16) занимает 6-е место в Западной конференции, а «Оклахома-Сити Тандер» (25-19) – 7-е.

НБА - регулярный чемпионат
21 января 2020, вторник. 01:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
107 : 112
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Хьюстон Рокетс: Уэстбрук - 32, Харден - 29, Хаус - 13, Капела - 12, Маклемор - 6, Гордон - 5, Сефолоша - 5, Такер - 5, Frazier, Howard, Грин, Илариу, Клемонс, Риверс, Хартенштайн, Чендлер
Оклахома-Сити Тандер: Пол - 28, Галлинари - 25, Шрёдер - 23, Жильжо-Александер - 13, Dort - 8, Базли - 6, Диалло - 6, Бертон - 2, Мускала - 1, Hervey, Roberson, Адамс, Надер, Ноэль, Паттон, Фергюсон
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