Дабл-дабл Леброна не спас «Лейкерс» от разгромного поражения в матче с «Бостоном»
В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Бостон Селтикс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча прошла на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 139:107.
Лучшей результативностью в составе победителей отметился Джейсон Тейтум, набравший 27 очков. Энес Кантер оформил дабл-дабл из 18 очков и 11 подборов.
Самым результативным в составе проигравшей команды стал Джавейл Макги, набравший 18 очков. Леброн Джеймс оформил дабл-дабл из 15 очков и 13 передач.
«Бостон» прервал трёхматчевую серию поражений. «Лейкерс» в свою очередь потерпел второе поражение за последние три игры.
В параллельном матче регулярного чемпионата НБА «Миннесота Тимбервулвз» на своей площадке проиграл «Денвер Наггетс» со счётом 100:107.
НБА - регулярный чемпионат
21 января 2020, вторник. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
139 : 107
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Бостон Селтикс: Тейтум - 27, Браун - 20, Уокер - 20, Кантер - 18, Хэйворд - 16, Смарт - 9, Грин - 5, Оджелей - 5, Пуарье - 5, Тайс - 5, Лэнгфорд - 4, Уильямс - 3, Уонамэйкер - 2, Waters, Уильямс, Фалль, Эдвардс
Лос-Анджелес Лейкерс: Макги - 18, Джеймс - 15, Кузма - 13, Рондо - 13, Дэвис - 9, Ховард - 9, Брэдли - 8, Грин - 7, Колдуэлл-Поуп - 7, Кук - 4, Дэниэлс - 3, Карузо - 1, Cacok, Horton-Tucker, Адетокунбо, Дадли, Казинс
НБА - регулярный чемпионат
21 января 2020, вторник. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
100 : 107
Денвер Наггетс
Денвер
Миннесота Тимбервулвз: Таунс - 28, Окоги - 16, Уиггинс - 15, Бэйтс-Диоп - 9, Ковингтон - 9, Дьенг - 8, Калвер - 6, Напьер - 6, Краббе - 3, Reid, Белл, Вонле, Лейман, Маклафлин, Мартин, Ноуэлл
Денвер Наггетс: Портер - 20, Грант - 19, Бартон - 18, Йокич - 17, Бисли - 11, Моррис - 8, Дозьер - 6, Пламли - 6, Крэйг - 2, Bol, Вандербилт, Маррей, Миллсэп, Харрис, Чанчар, Эрнангомес
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