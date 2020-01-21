Дабл-дабл Леброна не спас «Лейкерс» от разгромного поражения в матче с «Бостоном»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Бостон Селтикс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча прошла на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 139:107.

Лучшей результативностью в составе победителей отметился Джейсон Тейтум, набравший 27 очков. Энес Кантер оформил дабл-дабл из 18 очков и 11 подборов.

Самым результативным в составе проигравшей команды стал Джавейл Макги, набравший 18 очков. Леброн Джеймс оформил дабл-дабл из 15 очков и 13 передач.

«Бостон» прервал трёхматчевую серию поражений. «Лейкерс» в свою очередь потерпел второе поражение за последние три игры.

В параллельном матче регулярного чемпионата НБА «Миннесота Тимбервулвз» на своей площадке проиграл «Денвер Наггетс» со счётом 100:107.