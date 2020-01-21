61 очко Лилларда помогло «Портленду» обыграть «Голден Стэйт»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Портленд Трэйл Блэйзерс» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча проходила на стадионе «Мода-центр» в Портленде (США) и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 129:124.

Лучшей результативностью в составе победителей отметился Дэмьен Лиллард, набравший 61 очко. Хассан Уайтсайд оформил дабл-дабл из 17 очков и 21 подбора.

В составе проигравшей команды самым результативным стал Алек Бёркс, записавший в свой актив 33 очка. По дабл-даблу оформили Д'Анджело Расселл (27 очков и 11 передач) и Эрик Пэскелл (22 очков и 11 подборов).

«Портленд» одержал первую победу после двух поражений кряду. «Голден Стэйт» в свою очередь потерпел 11-е поражение после 12 игр.