61 очко Лилларда помогло «Портленду» обыграть «Голден Стэйт»
В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Портленд Трэйл Блэйзерс» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча проходила на стадионе «Мода-центр» в Портленде (США) и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 129:124.
Лучшей результативностью в составе победителей отметился Дэмьен Лиллард, набравший 61 очко. Хассан Уайтсайд оформил дабл-дабл из 17 очков и 21 подбора.
В составе проигравшей команды самым результативным стал Алек Бёркс, записавший в свой актив 33 очка. По дабл-даблу оформили Д'Анджело Расселл (27 очков и 11 передач) и Эрик Пэскелл (22 очков и 11 подборов).
«Портленд» одержал первую победу после двух поражений кряду. «Голден Стэйт» в свою очередь потерпел 11-е поражение после 12 игр.
НБА - регулярный чемпионат
21 января 2020, вторник. 06:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
129 : 124
ОТ
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Портленд Трэйл Блэйзерс: Лиллард - 61, Уайтсайд - 17, Саймонс - 15, Энтони - 14, Трент-мл. - 11, Хезонья - 5, Литтл - 4, Оар - 2, Браун, Бэйзмор, Коллинс, Лябисье, Макколлум, Нуркич, Толливер, Худ
Голден Стэйт Уорриорз: Бёркс - 33, Расселл - 27, Пэскелл - 22, Крисс - 14, Коли-Стайн - 12, Пул - 9, Ли - 4, Спеллмен - 3, Smailagic, Боумен, Грин, Карри, Луни, Робинсон, Томпсон, Эванс
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