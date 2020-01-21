Лиллард в матче с «Голден Стэйт» повторил достижения Джордана и Карри

Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард сделал дабл-дабл в домашнем матче регулярного чемпионата с «Голден Стэйт Уорриорз». Баскетболист набрал 61 очко, реализовав 11 трёхочковых попыток, собрал 10 подборов и отдал 7 результативных передач. Встреча завершилась со счётом 129:124 в пользу «Портленда», причём командам понадобился овертайм.

Лиллард стал пятым игроком с момента слияния НБА и АБА в 1976 году, который в одном матче набрал не менее 60 очков, собрал не менее 10 подборов и отдал не менее 5 передач. В этом списке баскетболист присоединился к Джеймсу Хардену, Трэйси Макгрэйди, Дэвиду Робинсону и Майклу Джордану, сообщает пресс-служба НБА.

Кроме того, Лиллард стал пятым игроком в истории НБА, на счету которого как минимум две игры с 10 и более успешными трёхочковыми попытками. Лидером по этому показателю является Стефен Карри, у которого 15 таких игр. Клэй Томпсон пять раз отмечался подобным достижением, а Харден и Джей Ар Смит — по три.

29-летний Лиллард, шестой номер драфта НБА 2012 года, проводит восьмой сезон за «Портленд».

В сезоне-2019/2020 «Портленд» с соотношением побед и поражений 19-26 занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции.