Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Лиллард в матче с «Голден Стэйт» повторил достижения Джордана и Карри

Лиллард в матче с «Голден Стэйт» повторил достижения Джордана и Карри
Баскетбол / НБА 0

Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард сделал дабл-дабл в домашнем матче регулярного чемпионата с «Голден Стэйт Уорриорз». Баскетболист набрал 61 очко, реализовав 11 трёхочковых попыток, собрал 10 подборов и отдал 7 результативных передач. Встреча завершилась со счётом 129:124 в пользу «Портленда», причём командам понадобился овертайм.

Лиллард стал пятым игроком с момента слияния НБА и АБА в 1976 году, который в одном матче набрал не менее 60 очков, собрал не менее 10 подборов и отдал не менее 5 передач. В этом списке баскетболист присоединился к Джеймсу Хардену, Трэйси Макгрэйди, Дэвиду Робинсону и Майклу Джордану, сообщает пресс-служба НБА.

Кроме того, Лиллард стал пятым игроком в истории НБА, на счету которого как минимум две игры с 10 и более успешными трёхочковыми попытками. Лидером по этому показателю является Стефен Карри, у которого 15 таких игр. Клэй Томпсон пять раз отмечался подобным достижением, а Харден и Джей Ар Смит — по три.

29-летний Лиллард, шестой номер драфта НБА 2012 года, проводит восьмой сезон за «Портленд».

В сезоне-2019/2020 «Портленд» с соотношением побед и поражений 19-26 занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции.

Лиллард установил рекорд НБА в матче с «Голден Стэйт»
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020