Лиллард установил рекорд НБА в матче с «Голден Стэйт»

Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард сделал дабл-дабл в домашнем матче регулярного чемпионата с «Голден Стэйт Уорриорз». Баскетболист набрал 61 очко, реализовав 11 трёхочковых попыток, собрал 10 подборов и отдал 7 результативных передач. Встреча завершилась со счётом 129:124 в пользу «Портленда», причём командам понадобился овертайм.
Лиллард стал первым игроком в истории НБА, который в одном матче набрал не менее 60 очков, реализовав при этом не менее 10 бросков с дальней дистанции, отмечается в сообщении «твиттера» ESPN Stats & Info.
29-летний Лиллард, шестой номер драфта НБА 2012 года, проводит восьмой сезон за «Портленд».
В сезоне-2019/2020 «Портленд» с соотношением побед и поражений 19-26 занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции.
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