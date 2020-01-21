Е. Пашутин: в нынешнем сезоне любой клуб может преподнести сюрприз

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Евгений Пашутин рассказал о подготовке к матчу регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Енисеем», отметив, что о недооценке красноярцев речи не идёт.

«На общих тренировках шлифуем взаимодействия — работаем над ротацией, над взаимопониманием, уделяем внимание подстраховкам, групповой защите. Нам предстоит серьёзный соперник в предстоящем матче. «Енисей» хорошо начал чемпионат и продолжает быть опасным для любого соперника, что подтверждает их последний матч с «Химками».

В этом сезоне любой клуб может преподнести сюрприз, поэтому о недооценке оппонента не может быть и речи. На игру нужно выходить максимально сконцентрированными. Мы должны быть мобилизованными, разрушать их нападение", — приводит слова специалиста официальный сайт «железнодорожников».

Матч «Локомотива-Кубань» с «Енисеем» состоится 25 января.