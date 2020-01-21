«Лейкерс» заинтересован в услугах Деррика Роуза

Руководство «Лос-Анджелес Лейкерс» заинтересовано в услугах разыгрывающего защитника «Детройт Пистонс» Деррика Роуза, сообщает Yahoo Sports.

В число претендентов на защитника входит также «Филадельфия Сиксерс». Роуз проводит один из лучших сезонов за последние годы. В нынешнем регулярном чемпионате принял участие в 38 встречах, набирая 18,4 очка, собирая 2,4 подбора и совершая 5,8 передачи. Отметим, что в последних девяти матчах Роуз набирает не менее 20 баллов.

Роуз — первый номер драфта-2008. В первом же сезоне в НБА был признан лучшим новобранцем лиги. В 2011 году получил статус MVP сезона. Впоследствии Деррик перенёс несколько серьёзных травм, что изменило ход его карьеры. С 2016 года игрок сменил четыре команды.