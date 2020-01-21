«Лейкерс» заинтересован в услугах Деррика Роуза
Руководство «Лос-Анджелес Лейкерс» заинтересовано в услугах разыгрывающего защитника «Детройт Пистонс» Деррика Роуза, сообщает Yahoo Sports.
В число претендентов на защитника входит также «Филадельфия Сиксерс». Роуз проводит один из лучших сезонов за последние годы. В нынешнем регулярном чемпионате принял участие в 38 встречах, набирая 18,4 очка, собирая 2,4 подбора и совершая 5,8 передачи. Отметим, что в последних девяти матчах Роуз набирает не менее 20 баллов.
Роуз — первый номер драфта-2008. В первом же сезоне в НБА был признан лучшим новобранцем лиги. В 2011 году получил статус MVP сезона. Впоследствии Деррик перенёс несколько серьёзных травм, что изменило ход его карьеры. С 2016 года игрок сменил четыре команды.
Читайте также
- 21 января 2020
-
23:32
-
22:59
-
21:32
-
21:16
-
20:07
-
18:51
-
17:27
-
16:12
-
14:00
-
13:02
-
11:00
-
10:43
-
10:15
-
09:44
-
09:27
-
09:07
-
09:04
-
08:02
-
07:22
-
06:41
-
05:49
-
04:21
-
03:51
-
03:29
-
02:53
-
01:38
-
01:24
-
00:32
-
00:17
- 20 января 2020
-
23:39
-
22:47
-
21:57
-
21:43
-
20:46
-
19:53
Партнерский контент