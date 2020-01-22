Главный тренер «Клипперс» увидел в Дончиче признаки величия
Главный тренер клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Клипперс» Док Риверс восхитился игрой лидера «Даллас Маверикс» Луки Дончича в сезоне-2019/2020, несмотря на то что его команда словенца дома уступила клубу из Лос-Анджелеса со счётом 107:110.
По мнению Риверса, 20-летний Дончич уже в этом сезоне может быть признан самым ценным игроком регулярного чемпионата.
«Лука Дончич, безусловно, является претендентом на звание MVP. Забавно, но все забыли, что это его второй сезон в НБА. Вчера кто-то сказал об этом, и я подумал: постойте, это только второй его сезон? Такое ощущение, что он здесь уже очень давно. Это признак величия», — приводит слова Риверса журналист Брэд Таунсенд в своём «твиттере».
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Словенская звезда всё больше отстаёт от Янниса в гонке за MVP.
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