Главный тренер «Клипперс» увидел в Дончиче признаки величия

Главный тренер клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Клипперс» Док Риверс восхитился игрой лидера «Даллас Маверикс» Луки Дончича в сезоне-2019/2020, несмотря на то что его команда словенца дома уступила клубу из Лос-Анджелеса со счётом 107:110.

По мнению Риверса, 20-летний Дончич уже в этом сезоне может быть признан самым ценным игроком регулярного чемпионата.

«Лука Дончич, безусловно, является претендентом на звание MVP. Забавно, но все забыли, что это его второй сезон в НБА. Вчера кто-то сказал об этом, и я подумал: постойте, это только второй его сезон? Такое ощущение, что он здесь уже очень давно. Это признак величия», — приводит слова Риверса журналист Брэд Таунсенд в своём «твиттере».