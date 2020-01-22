Чего вы ожидаете от дебюта Зайона Уильямсона в НБА?
Сегодня, 22 января, первый номер драфта НБА 2019 года Зайон Уильямсон, представляющий клуб «Нью-Орлеан Пеликанс», как ожидается, проведёт первый официальный матч в лиге.
«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе на тему ожиданий от дебюта 19-летнего баскетболиста, который из-за травмы колена, полученной в ходе предсезонной подготовки, до сих пор не сыграл за клуб ни одного официального матча.
Если у вас не отображается опрос, его можно пройти по ссылке.
«В первую очередь это будет цирк». Чего ждать от дебюта Зайона в НБА?
«Пеликанс» объявили, что первый номер драфта Уильямсон сыграет против «Спёрс». В лиге невероятный ажиотаж.
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