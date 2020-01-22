Чего вы ожидаете от дебюта Зайона Уильямсона в НБА?

Сегодня, 22 января, первый номер драфта НБА 2019 года Зайон Уильямсон, представляющий клуб «Нью-Орлеан Пеликанс», как ожидается, проведёт первый официальный матч в лиге.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе на тему ожиданий от дебюта 19-летнего баскетболиста, который из-за травмы колена, полученной в ходе предсезонной подготовки, до сих пор не сыграл за клуб ни одного официального матча.

Если у вас не отображается опрос, его можно пройти по ссылке.