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Чего вы ожидаете от дебюта Зайона Уильямсона в НБА?

Чего вы ожидаете от дебюта Зайона Уильямсона в НБА?
Баскетбол / НБА 0

Сегодня, 22 января, первый номер драфта НБА 2019 года Зайон Уильямсон, представляющий клуб «Нью-Орлеан Пеликанс», как ожидается, проведёт первый официальный матч в лиге.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе на тему ожиданий от дебюта 19-летнего баскетболиста, который из-за травмы колена, полученной в ходе предсезонной подготовки, до сих пор не сыграл за клуб ни одного официального матча.

Если у вас не отображается опрос, его можно пройти по ссылке.

«В первую очередь это будет цирк». Чего ждать от дебюта Зайона в НБА?
«Пеликанс» объявили, что первый номер драфта Уильямсон сыграет против «Спёрс». В лиге невероятный ажиотаж.
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