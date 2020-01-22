Куртинайтис — о матче с «Басконией»: «Химкам» некуда отступать

Завтра, 23 января, «Химки» проведут матч 21-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором на выезде сыграют с «Басконией». Ожиданиями от этого противостояния поделился наставник российской команды Римас Куртинайтис.

«Мы должны играть на победу и к этому готовим команду, прежде всего психологически. Конечно, «Баскония» – соперник сложный. С приходом Душко Ивановича они хорошо играют в защите и в последнем матче обыграли мадридский «Реал» в чемпионате Испании. Тем не менее нам отступать некуда, будем играть на победу. «Баскония» играет с очень хорошей энергией все 40 минут и борется до конца. С новым тренером они стали еще жёстче, потому что Душко известен своей жёсткостью и сильными тренировками, что позволяет игрокам быть в хороших кондициях.

К тому же «Баскония» – команда испанская, а испанский баскетбол предполагает быструю игру. Смотреть на турнирную таблицу не стоит, и на каждый матч нужно настраиваться отдельно как на решающую и самую важную, в связи с чем мы должны быть максимально собранны», — приводит слова специалиста официальный сайт «Химок».