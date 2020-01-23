Адетокунбо дал совет Уильямсону

Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо прокомментировал дебют баскетболиста «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайона Уильямсона в лиге.
«Я не мог посмотреть матч. Когда проснулся — посмотрел нарезку моментов, он набрал 17 очков за 4 минуты. Это удивительно. Я рад за него, рад, что он вернулся на паркет здоровым и сможет помогать команде выигрывать.
Какой совет бы я ему дал? Быть терпеливым. Я заметил у него бандаж на левом колене, ему не нужно торопить процесс выздоровления», — цитирует Адетокунбо TalkBasket.
Несмотря на помощь 19-летнего Уильямсона, который набрал 22 очка, «Нью-Орлеан» дома проиграл «Сан-Антонио» со счётом 117:121. В сезоне-2019/2020 «Нью-Орлеан» с соотношением побед и поражений 17-28 занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции. Следующим соперником «Пеликанс» будет «Денвер Наггетс».
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