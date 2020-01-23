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ЦСКА победил «Валенсию» в матче Евролиги, Фойгтманн оформил дабл-дабл

ЦСКА победил «Валенсию» в матче Евролиги, Фойгтманн оформил дабл-дабл
Баскетбол / Евролига 0

В Москве завершился матч 21-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором ЦСКА принимал «Валенсию». Первая четверть прошла с небольшим преимуществом «армейцев», что отразилось и в цифрах на табло — 20:17. Но во второй десятиминутке «Валенсия» больше не отпускала хозяев, и на большой перерыв команды ушли при счёте 42:39 в пользу ЦСКА.

Во второй половине встречи подопечные Итудиса прибавили, решающим стал заключительный игровой отрезок, который москвичи выиграл с преимуществом в семь баллов. В итоге ЦСКА одержал победу со счётом 81:70.

Самым результативным в составе победителей стал Йоханесс Фойгтманн, оформивший дабл-дабл из 19 очков и 10 подборов. У «Валенсии» 16 очков — на счету Сэма ван Россома.

Евролига. Регулярный чемпионат. 21-й тур
23 января 2020, четверг. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
81 : 70
Валенсия
Валенсия, Испания
ЦСКА: Фойгтман - 19, Джеймс - 14, Сент-Рос - 11, Хаккетт - 10, Курбанов - 8, Боломбой - 6, Хайнс - 6, Куфос - 4, Хиллиард - 3, Бейкер, Воронцевич, Ухов
Валенсия: ван Россом - 16, Дублевич - 10, Вивес - 9, Ндур - 8, Доорненкамп - 7, Маринкович - 7, Колом - 6, Мотум - 5, Лабери - 2, Pavelka, Сан Эметерио
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