ЦСКА победил «Валенсию» в матче Евролиги, Фойгтманн оформил дабл-дабл

В Москве завершился матч 21-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором ЦСКА принимал «Валенсию». Первая четверть прошла с небольшим преимуществом «армейцев», что отразилось и в цифрах на табло — 20:17. Но во второй десятиминутке «Валенсия» больше не отпускала хозяев, и на большой перерыв команды ушли при счёте 42:39 в пользу ЦСКА.

Во второй половине встречи подопечные Итудиса прибавили, решающим стал заключительный игровой отрезок, который москвичи выиграл с преимуществом в семь баллов. В итоге ЦСКА одержал победу со счётом 81:70.

Самым результативным в составе победителей стал Йоханесс Фойгтманн, оформивший дабл-дабл из 19 очков и 10 подборов. У «Валенсии» 16 очков — на счету Сэма ван Россома.