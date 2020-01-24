Морант отреагировал на попытки фанатов сравнить его с Уильямсоном

Второй номер драфта НБА 2019 года, разыгрывающий защитник «Мемфис Гриззлиз» Джа Морант пресекает на корню все попытки сравнения игры в его исполнении с игрой первого номера драфта, форвардом «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайоном Уильямсоном.
«Лол. Все пытаются стравить нас, но этого не случится. По крайней мере с моей стороны на 100%. Очень горд этим парнем, он заслуживает всего этого», — написал Морант на своей странице в «Твиттере».
Морант в дебютном сезоне в лиге провёл уже 38 матчей и набирает в них 17,5 очка, собирает 3,4 подбора и совершает 7,0 передачи в среднем. Его называют одним из главных претендентов на звание новичка года. Зайон Уильямсон дебютировал в лиге лишь в ночь на 23 января по московскому времени и поразил всех своей игрой. Тем не менее, по мнению большинства экспертов, ему не хватит половины сезона, чтобы включиться в гонку за звание лучшего новобранца.
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