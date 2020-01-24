Опубликовано фото формы, в которой сыграют команды на Матче звёзд НБА

Опубликованы фотографии формы, в которой сыграют участники Матча звёзд Национальной баскетбольной ассоциации. Команда Западной конференции сыграет в красных майках, Восточной — в синих.

Фото можно посмотреть в «твиттере» американского телеканала TNT. На форме команд, произведённых компанией Nike, также вышит логотип НБА. В этом году игра состоится 16 февраля на стадионе «Юнайтед-Центр» в Чикаго. Эта встреча станет 69-м Матчем звёзд в истории Национальной баскетбольной ассоциации. Ранее стали известны стартовые пятерки команд Западной и Восточной конференций.

Капитаном Западной конференции стал Леброн Джеймс из «Лос-Анджелес Лейкерс». В пятёрку также вошли Энтони Дэвис ( «Лос-Анджелес Лейкерс»), Кавай Леонард («Лос-Анджелес Клипперс»), Лука Дончич («Даллас Маверикс») и Джеймс Харден («Хьюстон Рокетс»).

Капитаном Восточной конференции стал игрок «Миллуоки Бакс» Яннис Адетокунбо. Также в пятёрку вошли Паскаль Сиакам («Торонто Рэпторс»), Джоэл Эмбиид («Филадельфия Сиксерс»), Кемба Уокер («Бостон Селтикс») и Трэй Янг («Атланта Хоукс»).