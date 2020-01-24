Опубликовано фото формы, в которой сыграют команды на Матче звёзд НБА

Опубликованы фотографии формы, в которой сыграют участники Матча звёзд Национальной баскетбольной ассоциации. Команда Западной конференции сыграет в красных майках, Восточной — в синих.
Фото можно посмотреть в «твиттере» американского телеканала TNT. На форме команд, произведённых компанией Nike, также вышит логотип НБА. В этом году игра состоится 16 февраля на стадионе «Юнайтед-Центр» в Чикаго. Эта встреча станет 69-м Матчем звёзд в истории Национальной баскетбольной ассоциации. Ранее стали известны стартовые пятерки команд Западной и Восточной конференций.
Капитаном Западной конференции стал Леброн Джеймс из «Лос-Анджелес Лейкерс». В пятёрку также вошли Энтони Дэвис ( «Лос-Анджелес Лейкерс»), Кавай Леонард («Лос-Анджелес Клипперс»), Лука Дончич («Даллас Маверикс») и Джеймс Харден («Хьюстон Рокетс»).
Капитаном Восточной конференции стал игрок «Миллуоки Бакс» Яннис Адетокунбо. Также в пятёрку вошли Паскаль Сиакам («Торонто Рэпторс»), Джоэл Эмбиид («Филадельфия Сиксерс»), Кемба Уокер («Бостон Селтикс») и Трэй Янг («Атланта Хоукс»).
- 24 января 2020
-
09:14
-
09:12
-
08:32
-
06:54
-
05:49
-
04:07
-
01:26
-
01:01
-
00:23
-
00:12
- 23 января 2020
-
23:33
-
22:08
-
21:53
-
20:44
-
19:47
-
18:06
-
16:12
-
15:00
-
13:50
-
12:40
-
11:34
-
10:18
-
09:10
-
09:01
-
08:20
-
07:55
-
07:24
-
06:33
-
06:18
-
00:25
- 22 января 2020
-
23:44
-
22:24
-
22:12
-
21:51
-
21:39