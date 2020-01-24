Результаты матчей НБА за 23 января 2020 года

23 января состоялось три матча сезона-2019/2020 Национальной баскетбольной ассоциации.
Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА
«Лос-Анджелес Лейкерс» на выезде обыграл «Бруклин Нетс». Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс оформил трипл-дабл, набрав 27 очков, собрав 12 подборов и отдав 10 передач. Его партнёры Энтони Дэвис и Дуайт Ховард сделали по дабл-даблу: первый набрал 16 очков, собрал 11 подборов и отдал 2 передачи, а второй — 14 очков, 12 подборов и 1 передачу. Окончательный счёт — 128:113 в пользу «Лейкерс».
«Даллас Маверикс» в гостях победил «Портленд Трэйл Блэйзерс», несмотря на 47 очков, 6 подборов и 8 передач Дэмьена Лилларда. Лидер «Далласа» Лука Дончич набрал 27 очков, сделал 5 подборов и отдал 9 передач. Итоговый счёт — 133:125 в пользу «Маверикс».
- 24 января 2020
-
10:40
-
10:10
-
10:00
-
09:40
-
09:14
-
09:12
-
08:32
-
06:54
-
05:49
-
04:07
-
01:26
-
01:01
-
00:23
-
00:12
- 23 января 2020
-
23:33
-
22:08
-
21:53
-
20:44
-
19:47
-
18:06
-
16:12
-
15:00
-
13:50
-
12:40
-
11:34
-
10:18
-
09:10
-
09:01
-
08:20
-
07:55
-
07:24
-
06:33
-
06:18
-
00:25
- 22 января 2020
-
23:44