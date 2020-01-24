Результаты матчей НБА за 23 января 2020 года

23 января состоялось три матча сезона-2019/2020 Национальной баскетбольной ассоциации.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА

«Лос-Анджелес Лейкерс» на выезде обыграл «Бруклин Нетс». Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс оформил трипл-дабл, набрав 27 очков, собрав 12 подборов и отдав 10 передач. Его партнёры Энтони Дэвис и Дуайт Ховард сделали по дабл-даблу: первый набрал 16 очков, собрал 11 подборов и отдал 2 передачи, а второй — 14 очков, 12 подборов и 1 передачу. Окончательный счёт — 128:113 в пользу «Лейкерс».

«Даллас Маверикс» в гостях победил «Портленд Трэйл Блэйзерс», несмотря на 47 очков, 6 подборов и 8 передач Дэмьена Лилларда. Лидер «Далласа» Лука Дончич набрал 27 очков, сделал 5 подборов и отдал 9 передач. Итоговый счёт — 133:125 в пользу «Маверикс».