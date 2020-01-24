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Результаты матчей НБА за 23 января 2020 года

Результаты матчей НБА за 23 января 2020 года
Баскетбол / НБА 0

23 января состоялось три матча сезона-2019/2020 Национальной баскетбольной ассоциации.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА

«Лос-Анджелес Лейкерс» на выезде обыграл «Бруклин Нетс». Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс оформил трипл-дабл, набрав 27 очков, собрав 12 подборов и отдав 10 передач. Его партнёры Энтони Дэвис и Дуайт Ховард сделали по дабл-даблу: первый набрал 16 очков, собрал 11 подборов и отдал 2 передачи, а второй — 14 очков, 12 подборов и 1 передачу. Окончательный счёт — 128:113 в пользу «Лейкерс».

«Даллас Маверикс» в гостях победил «Портленд Трэйл Блэйзерс», несмотря на 47 очков, 6 подборов и 8 передач Дэмьена Лилларда. Лидер «Далласа» Лука Дончич набрал 27 очков, сделал 5 подборов и отдал 9 передач. Итоговый счёт — 133:125 в пользу «Маверикс».

НБА - регулярный чемпионат
24 января 2020, пятница. 03:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
112 : 124
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Кливленд Кавальерс: Секстон - 29, Нэнс - 22, Лав - 21, Гарлэнд - 13, Осман - 9, Маккинни - 7, Томпсон - 6, Хенсон - 3, Экзам - 2, Mooney, Windler, Деллаведова, Жижич, Кук, Найт, Портер, Уэйд
Вашингтон Уизардс: Бил - 36, Дав. Бертанс - 17, Смит - 17, Томас - 13, Бонга - 9, Брайант - 9, Браун - 8, Маинми - 7, Pasecniks - 4, Макрай - 4, Вагнер, Мэтьюз, Пэйтон II, Скофилд, Уильямс, Уолл, Хатимура
НБА - регулярный чемпионат
24 января 2020, пятница. 04:00 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
113 : 128
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Бруклин Нетс: Ирвинг - 20, Принс - 18, ЛеВерт - 16, Чендлер - 15, Темпл - 11, Куруч - 8, Аллен - 7, Динуайдди - 7, Харрис - 6, Пинсон - 5, Martin, Джордан, Дюрант, Клэкстон, Кьоцца, Луваву-Кабарро, Муса
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 27, Дэвис - 16, Кузма - 16, Грин - 14, Ховард - 14, Колдуэлл-Поуп - 11, Дадли - 8, Карузо - 8, Рондо - 7, Дэниэлс - 3, Брэдли - 2, Кук - 2, Cacok, Horton-Tucker, Адетокунбо, Казинс, Макги
НБА - регулярный чемпионат
24 января 2020, пятница. 06:30 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
125 : 133
Даллас Маверикс
Даллас
Портленд Трэйл Блэйзерс: Лиллард - 47, Ариза - 21, Трент-мл. - 20, Энтони - 16, Уайтсайд - 14, Саймонс - 5, Суониган - 2, Браун, Габриэль, Коллинс, Литтл, Лябисье, Макколлум, Нуркич, Оар, Хезонья, Худ
Даллас Маверикс: Дончич - 27, Порзингис - 20, Брансон - 17, Карри - 17, Клебер - 15, Финни-Смит - 11, Хардуэй-младший - 11, Райт - 9, Джексон - 6, Cleveland, Reaves, Roby, Бареа, Брокхофф, Ли, Марьянович, Пауэлл
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