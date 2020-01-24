The Athletic: игроки «Клипперс» недовольны привилегиями Леонарда и Джорджа

Игроки клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Клипперс» недовольны тем, что лидеры команды Кавай Леонард и Пол Джордж имеют привилегированное положение в коллективе, сообщает издание The Athletic.
Вместе с тем издание отмечает, что лидеры команд зачастую пользуются теми или иными привилегиями и что в этом нет ничего необычного. Так, к мнению лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса прислушивается главный тренер команды Фрэнк Вогель, который согласовывает с ним расписание тренировок.
Напомним, Леонард и Джордж пришли в «Клипперс» в межсезонье-2019. Кавай стал чемпионом НБА в составе «Торонто Рэпторс», причём его признали самым ценным игроком финальной серии, выигранной у «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 4-2, и вернулся в родной Лос-Анджелес.
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