В «Торонто» заявили о намерении защитить титул, несмотря на уход Леонарда

Генеральный менеджер клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Торонто Рэпторс» Масаи Уджири заявил, что его подопечные намерены вновь стать чемпионами, несмотря на уход лидера команды Кавая Леонарда.

В сезоне-2018/2019 «Торонто» впервые стал чемпионом НБА. В финальной серии «Рэпторс» со счётом 4-2 обыграли «Голден Стэйт Уорриорз». Самым ценным игроком финала был признан Леонард, который в межсезонье-2019 ушёл в «Лос-Анджелес Клипперс».

«Мы попытаемся сделать это любой ценой. Знаю этих парней, они будут идти до конца во что бы то ни стало. Никто и не думал, что мы будем бороться за вторую строчку в Восточной конференции. Нет ни одного человека, который мог бы подумать об этом, особенно после того, как ушёл Кавай Леонард. Но парни активизировались, и мы ценим то, что они сделали», — приводит слова Уджири TSN.

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