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В «Торонто» заявили о намерении защитить титул, несмотря на уход Леонарда

В «Торонто» заявили о намерении защитить титул, несмотря на уход Леонарда
Баскетбол / НБА 0

Генеральный менеджер клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Торонто Рэпторс» Масаи Уджири заявил, что его подопечные намерены вновь стать чемпионами, несмотря на уход лидера команды Кавая Леонарда.

В сезоне-2018/2019 «Торонто» впервые стал чемпионом НБА. В финальной серии «Рэпторс» со счётом 4-2 обыграли «Голден Стэйт Уорриорз». Самым ценным игроком финала был признан Леонард, который в межсезонье-2019 ушёл в «Лос-Анджелес Клипперс».

«Мы попытаемся сделать это любой ценой. Знаю этих парней, они будут идти до конца во что бы то ни стало. Никто и не думал, что мы будем бороться за вторую строчку в Восточной конференции. Нет ни одного человека, который мог бы подумать об этом, особенно после того, как ушёл Кавай Леонард. Но парни активизировались, и мы ценим то, что они сделали», — приводит слова Уджири TSN.

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