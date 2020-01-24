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Карлайл: отдал голос в опросе о составах на Матч звёзд за Лилларда

Карлайл: отдал голос в опросе о составах на Матч звёзд за Лилларда
Баскетбол / НБА 0

Главный тренер «Даллас Маверикс» Рик Карлайл признался, что в опросе о составах Матча звёзд НБА 2020 года отдал голос за баскетболиста «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмиана Лилларда.

«Проголосовал за Дэмиана Лилларда. Не уверен, что он получил записку, которую я передал ему перед игрой, но он получил мой голос», — приводит слова Карлайла The Dallas Morning News.

Матч звёзд состоится 16 февраля на стадионе «Юнайтед-Центр» в Чикаго и станет 69-м в истории Национальной баскетбольной ассоциации.

Дэмиан Лиллард не попал в стартовые пятёрки по итогам опроса.

Ранее лига представила стартовые пятёрки на Матч звёзд — 2020.

Капитаном Западной конференции стал Леброн Джеймс из «Лос-Анджелес Лейкерс». В пятёрку вошли Энтони Дэвис ( «Лос-Анджелес Лейкерс»), Кавай Леонард («Лос-Анджелес Клипперс»), Лука Дончич («Даллас Маверикс») и Джеймс Харден («Хьюстон Рокетс»).

Капитаном Восточной конференции стал игрок «Миллуоки Бакс» Яннис Адетокунбо. В пятёрку вошли также Паскаль Сиакам («Торонто Рэпторс»), Джоэл Эмбиид («Филадельфия Сиксерс»), Кемба Уокер («Бостон Селтикс») и Трэй Янг («Атланта Хоукс»).

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