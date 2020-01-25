Дабл-дабл Уэстбрука помог «Хьюстону» переиграть «Миннесоту»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Хьюстон Рокетс» на выезде переиграл «Миннесоту Тимбервулвз».
«Хьюстон» с первых же минут захватил инициативу в матче, выиграв первую четверть с разницей в 10 очков. Во второй четверти хозяевам удалось сократить большую часть отставания — к большому перерыву счёт на табло был 63:60 в пользу «Хьюстона».
В третьей четверти сильнее оказались «Рокетс», снова увеличившие отрыв до 10 очков. В заключительной четверти «Миннесота» предприняла ещё одну попытку отыграться, но сделать этого не удалось. Итоговый счёт встречи — 131:124 (36:26, 27:34, 31:24, 37:40).
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Расселл Уэстбрук, оформивший дабл-дабл из 45 очков и 10 результативных передач. В составе хозяев дабл-дабл на свой счёт записал Карл Энтони Таунс — 30 очков и 12 подборов.
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