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Дабл-дабл Уэстбрука помог «Хьюстону» переиграть «Миннесоту»

Дабл-дабл Уэстбрука помог «Хьюстону» переиграть «Миннесоту»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Хьюстон Рокетс» на выезде переиграл «Миннесоту Тимбервулвз».

«Хьюстон» с первых же минут захватил инициативу в матче, выиграв первую четверть с разницей в 10 очков. Во второй четверти хозяевам удалось сократить большую часть отставания — к большому перерыву счёт на табло был 63:60 в пользу «Хьюстона».

В третьей четверти сильнее оказались «Рокетс», снова увеличившие отрыв до 10 очков. В заключительной четверти «Миннесота» предприняла ещё одну попытку отыграться, но сделать этого не удалось. Итоговый счёт встречи — 131:124 (36:26, 27:34, 31:24, 37:40).

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Расселл Уэстбрук, оформивший дабл-дабл из 45 очков и 10 результативных передач. В составе хозяев дабл-дабл на свой счёт записал Карл Энтони Таунс — 30 очков и 12 подборов.

НБА - регулярный чемпионат
25 января 2020, суббота. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
124 : 131
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Миннесота Тимбервулвз: Таунс - 30, Уиггинс - 28, Окоги - 17, Ковингтон - 10, Напьер - 9, Краббе - 8, Маклафлин - 8, Калвер - 7, Бэйтс-Диоп - 5, Дьенг - 2, Reid, Белл, Вонле, Лейман, Мартин, Ноуэлл
Хьюстон Рокетс: Уэстбрук - 45, Гордон - 27, Капела - 18, Риверс - 16, Харден - 12, Хаус - 8, Маклемор - 3, Такер - 2, Frazier, Howard, Грин, Илариу, Клемонс, Сефолоша, Хартенштайн, Чендлер
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