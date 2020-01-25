Фридзон сыграет за сборную России в феврале в отборочных матчах Евробаскета-2021

Защитник «Локомотива-Кубань» и сборной России Виталий Фридзон заявил, что сыграет за сборную России в февральских матчах отборочного турнира Евробаскета-2021.
«С Сергеем Базаревичем на тему выступлений в сборной общались, он созванивался со мной. На самом деле, у нас сначала был разговор о летней олимпийской квалификации. Я сказал ему, что это мой последний цикл за сборную. Мы и с президентом Андреем Владимировичем (Ведищевым, президентом БК «Локомотив-Кубань». – Прим. «Чемпионата») обсуждали, что на Еврокубок при таком графике сил не хватает. А сейчас получилось так, что мы из этого турнира вылетели, и решили, что это хорошо, сыграть два дополнительных матча. Промежуток большой, играть хочется, к тому же, я нахожусь сейчас в отличной физической форме. Почему бы не помочь.
Тем более в обойме будет мало людей, Евролига накладывается на эти дни. Учитывая все эти нюансы, не хотелось бы, чтобы сборная провалилась. Все согласились с тем, что поездка в сборную поможет ещё лучше поймать игровой ритм. Физически, повторюсь, я за два месяца столько набрал, что на полгода вперёд с лихвой хватит. Чувствую себя, как в молодые годы. Неплохо и обстановку сменить. Кстати, туда много кто из «Локомотива» поедет. Двое литовцев поедут в свою сборную, у нас я, Вова (Ивлев, — Прим. «Чемпионат»), Стас Ильницкий», — рассказал Фридзон в интервью корреспонденту «Чемпионата» Игорю Брагину.
Полное интервью с Виталием Фридзоном читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
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