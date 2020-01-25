Дабл-дабл Грина и 37 очков Расселла не спасли «Голден Стэйт» от проигрыша «Индиане»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Индиана Пэйсерс» на выезде переиграл «Голден Стэйт Уорриорз».



«Индиана» захватила инициативу с первой четверти, поведя в счёте в первому перерыву с разницей в пять очков. Вторая четверть также осталась за «Индианой» — к большому перерыву они вели в матче со счётом 67:51.



В третьей двенадцатиминутке «Голден Стэйт» отыграл четыре очка отставания. В заключительной четверти отыграться у «Уорриорз» не получилось — они выиграли игровой отрезок с минимальным преимуществом, но на итоговый результат это не повлияло. Счёт встречи — 129:118 (35:30, 32:21, 31:35, 31:32).



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Ти Джей Уоррен, набравший 33 очка. Дабл-дабл у Домантаса Сабониса, набравшего 16 очков и совершившего 10 подборов. В составе «Голден Стэйт» 37 очков набрал Д'Анджело Расселл, дабл-дабл у Дрэймонда Грина, на его счету 10 очков и 11 передач.