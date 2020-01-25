Дабл-дабл Грина и 37 очков Расселла не спасли «Голден Стэйт» от проигрыша «Индиане»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Индиана Пэйсерс» на выезде переиграл «Голден Стэйт Уорриорз».
«Индиана» захватила инициативу с первой четверти, поведя в счёте в первому перерыву с разницей в пять очков. Вторая четверть также осталась за «Индианой» — к большому перерыву они вели в матче со счётом 67:51.
В третьей двенадцатиминутке «Голден Стэйт» отыграл четыре очка отставания. В заключительной четверти отыграться у «Уорриорз» не получилось — они выиграли игровой отрезок с минимальным преимуществом, но на итоговый результат это не повлияло. Счёт встречи — 129:118 (35:30, 32:21, 31:35, 31:32).
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Ти Джей Уоррен, набравший 33 очка. Дабл-дабл у Домантаса Сабониса, набравшего 16 очков и совершившего 10 подборов. В составе «Голден Стэйт» 37 очков набрал Д'Анджело Расселл, дабл-дабл у Дрэймонда Грина, на его счету 10 очков и 11 передач.
- 25 января 2020
-
09:05
-
08:57
-
08:44
-
07:10
-
07:03
-
06:43
-
06:38
-
06:27
-
06:19
-
05:46
-
05:32
-
01:37
-
00:58
- 24 января 2020
-
23:21
-
21:39
-
21:01
-
19:49
-
19:18
-
17:39
-
16:00
-
14:30
-
13:00
-
12:00
-
10:40
-
10:10
-
10:00
-
09:40
-
09:14
-
09:12
-
08:32
-
06:54
-
05:49
-
04:07
-
01:26
-
01:01