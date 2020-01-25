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Дабл-дабл Грина и 37 очков Расселла не спасли «Голден Стэйт» от проигрыша «Индиане»

Дабл-дабл Грина и 37 очков Расселла не спасли «Голден Стэйт» от проигрыша «Индиане»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Индиана Пэйсерс» на выезде переиграл «Голден Стэйт Уорриорз».

«Индиана» захватила инициативу с первой четверти, поведя в счёте в первому перерыву с разницей в пять очков. Вторая четверть также осталась за «Индианой» — к большому перерыву они вели в матче со счётом 67:51.

В третьей двенадцатиминутке «Голден Стэйт» отыграл четыре очка отставания. В заключительной четверти отыграться у «Уорриорз» не получилось — они выиграли игровой отрезок с минимальным преимуществом, но на итоговый результат это не повлияло. Счёт встречи — 129:118 (35:30, 32:21, 31:35, 31:32).

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Ти Джей Уоррен, набравший 33 очка. Дабл-дабл у Домантаса Сабониса, набравшего 16 очков и совершившего 10 подборов. В составе «Голден Стэйт» 37 очков набрал Д'Анджело Расселл, дабл-дабл у Дрэймонда Грина, на его счету 10 очков и 11 передач.

НБА - регулярный чемпионат
25 января 2020, суббота. 06:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
118 : 129
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Голден Стэйт Уорриорз: Расселл - 37, Робинсон - 18, Крисс - 13, Бёркс - 11, Грин - 10, Пул - 9, Пэскелл - 9, Спеллмен - 9, Ли - 2, Smailagic, Боумен, Карри, Коли-Стайн, Луни, Томпсон, Эванс
Индиана Пэйсерс: Уоррен - 33, Макдермотт - 24, Лэмб - 16, Сабонис - 16, Макконнел - 12, Холидей - 12, Холидэй - 8, Тёрнер - 6, Самнер - 2, Битадзе, Боуэн, Брогдон, Джонсон, Лиф, Митру-Лонг, Оладипо, Сэмпсон
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