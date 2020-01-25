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«Детройт» не может договориться об обмене Драммонда

«Детройт» не может договориться об обмене Драммонда
Баскетбол / НБА 0

«Детройт Пистонс» не может договориться с другими клубами об обмене центрового Андре Драммонда, сообщает The Athletic. Ранее интерес к Драммонду проявляли «Атланта Хоукс», «Бостон Селтикс» и «Даллас Маверикс». При этом баскетболист отмечал, что хотел бы и дальше защищать цвета «Детройта», в составе которого провёл всю карьеру.

По окончании сезона баскетболист должен стать свободным агентом, если не воспользуется опцией продления соглашения на следующий сезон. Считается, что Драммонда могут обменять до февральского закрытия рынка.

В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации Андре Драммонд в 42 встречах набирал 17,3 очка, совершал 15,7 подбора и отдавал 2,7 результативной передачи за 33 минуты 29 секунд игрового времени.

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