Адетокунбо: представить не мог, что Неймар и Мбаппе знают, кто мы такие

Лидер «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо прокомментировал присутствие на парижском матче НБА между «Бакс» и «Шарлотт Хорнетс» игроков «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе, Мауро Икарди, Марко Верратти и Неймара.
«Невероятно! Самое невероятное — мы их большие фанаты, а они болеют за нашу команду. Я и представить не мог, что Неймар и Мбаппе знают, кто мы такие, что мы делаем. И уже тем более, что они болеют за «Милуоки Бакс». Потрясающе. После завершения матча они побывали в нашей раздевалке, мы сделали фото и обменялись майками», — приводит слова Янниса Адетокунбо ESPN.
Адетокунбо — MVP сезона НБА-2018/2019. В текущем чемпионате принял участие в 42 матчах, набирая 30,0 очка, делая 12,9 подбора и 5,6 передачи. Ранее Адетокунбо посетил домашний стадион «ПСЖ» — «Парк де Пренс».
Матч завершился со счётом 116:103 в пользу «Бакс».
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