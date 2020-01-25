Адетокунбо: представить не мог, что Неймар и Мбаппе знают, кто мы такие

Лидер «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо прокомментировал присутствие на парижском матче НБА между «Бакс» и «Шарлотт Хорнетс» игроков «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе, Мауро Икарди, Марко Верратти и Неймара.



«Невероятно! Самое невероятное — мы их большие фанаты, а они болеют за нашу команду. Я и представить не мог, что Неймар и Мбаппе знают, кто мы такие, что мы делаем. И уже тем более, что они болеют за «Милуоки Бакс». Потрясающе. После завершения матча они побывали в нашей раздевалке, мы сделали фото и обменялись майками», — приводит слова Янниса Адетокунбо ESPN.



Адетокунбо — MVP сезона НБА-2018/2019. В текущем чемпионате принял участие в 42 матчах, набирая 30,0 очка, делая 12,9 подбора и 5,6 передачи. Ранее Адетокунбо посетил домашний стадион «ПСЖ» — «Парк де Пренс».



Матч завершился со счётом 116:103 в пользу «Бакс».