Кавай Леонард оформил первый трипл-дабл в карьере

Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард в выездном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Майами Хит» оформил первый трипл-дабл в карьере. После завершения матча Леонард прокомментировал это достижение, отметив, чтоему важнее победа команды.
Встреча завершилась со счётом 122:117 (22:30, 41:35, 38:20, 21:32) в пользу «Клипперс». Леонард собрал трипл-дабл из 33 очков, 10 подборов и 10 передач.
«Это большая честь. Но я больше рад победе. Очень хорошо, что мы сумели победить здесь», — приводит слова Кавая Леонарда ESPN.
В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации Кавай Леонард принял участие в 35 матчах, набирая 27,3 очка, совершая 7,5 подбора и отдавая 5,1 результативной передачи за 32 минуты 23 секунды игрового времени.
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