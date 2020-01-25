Кавай Леонард оформил первый трипл-дабл в карьере

Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард в выездном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Майами Хит» оформил первый трипл-дабл в карьере. После завершения матча Леонард прокомментировал это достижение, отметив, чтоему важнее победа команды.



Встреча завершилась со счётом 122:117 (22:30, 41:35, 38:20, 21:32) в пользу «Клипперс». Леонард собрал трипл-дабл из 33 очков, 10 подборов и 10 передач.



«Это большая честь. Но я больше рад победе. Очень хорошо, что мы сумели победить здесь», — приводит слова Кавая Леонарда ESPN.



В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации Кавай Леонард принял участие в 35 матчах, набирая 27,3 очка, совершая 7,5 подбора и отдавая 5,1 результативной передачи за 32 минуты 23 секунды игрового времени.