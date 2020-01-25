Плаза: приоритет «Зенита» — выступление в Единой лиге ВТБ

Завтра, 26 января, «Зенит» проведёт матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с УНИКСом. В преддверии противостояния наставник петербуржцев Жоан Плаза поделился мнением о сопернике, отметив, что приоритетом команды в нынешнем сезоне является именно Лига ВТБ.
«С самого начала сезона говорю, что наш приоритет — выступление в Единой лиге ВТБ. Сразу знали, что выступление в Евролиге будет влиять на игру во внутреннем чемпионате. Например, когда готовились к «Олимпиакосу», мы разбирали и УНИКС. Это очень важный матч. В Казани собрана отличная команда. Считаю, УНИКС — один из фаворитов Еврокубка наряду с «Болоньей» и «Уникахой».
Есть большая вероятность, что в следующем году УНИКС может играть в Евролиге, дойдя туда через Еврокубок. Так что нам нужно понимать, что казанцы очень опасны, без проблем обыгрывают «Галатасарай», показывают серьёзный уровень баскетбола", — приводит слова специалиста официальный сайт «Зенита».
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