Е. Пашутин — о матче с «Енисеем»: получилось выполнить поставленные задачи

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Евгений Пашутин поделился впечатлениями от победы своей команды над «Енисеем» (94:79) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. По словам специалиста, подопечным удалось справиться с лидерами соперников и выполнить все поставленные на игру задачи.
«Самоотдача ребят сегодня была на высоком уровне. Перед матчем мы много разговаривали о защите, о том, как будем играть, чтобы остановить лидеров соперника, и у нас получилось выполнить поставленные задачи. Полностью контролировали ритм игры, выиграли все четверти, стали лучше защищаться.
Двигали мяч в нападении, не передерживали, использовали размен и не теряли концентрацию. Сегодня все вышли на площадку, играли, по сути, двумя пятёрками. Большое спасибо болельщикам за поддержку на уровне», — приводит слова специалиста официальный сайт «Локомотива-Кубань».
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