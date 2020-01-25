ЦСКА потерял Сант-Роса, баскетболист пропустит матч с «Нижним Новгородом»

Завтра, 26 января, ЦСКА проведёт матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Нижним Новгородом». На выезд «армейцы» отправились без ряда основных баскетболистов.

Так, на матч не поехали Уилл Клайберн, Семён Антонов, Янис Стрелниекс. Об их травмах было известно давно. Посреди недели ЦСКА провёл матч Евролиги с «Валенсией», после чего из состава выбыли Андрей Воронцевич и Дэрран Хиллиард.

При подготовке к поединку с «Нижним Новгородом» команда Итудиса понесла ещё две потери: недавний новобранец команды Ховард Сант-Рос подвернул ногу и будет обследован, а Александра Хоменко беспокоит колено.

В итоге тренерскому штабу на матч с «Нижним Новгородом» пришлось взять с собой дублёров — Александра Ершова и Даниила Кочергина, сообщает официальный сайт клуба.