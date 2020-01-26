Фридзон — о гибели Брайанта: люди не верят до конца в произошедшее. Такая эпоха ушла

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2012 в Лондоне российский баскетболист Виталий Фридзон прокомментировал гибель Коби Брайанта в результате крушения частного вертолёта в США.

«Люди не верят до конца в произошедшее. Такая эпоха ушла, Брайант был одним из величайших игроков всех времён. Было удовольствием быть с ним на Олимпиаде, видеть его. Это трагедия для всего мирового баскетбола. Думаю, должны сделать минуту молчания по такому поводу на матчах, отдать должное. Неприятно такое читать, человек закончил карьеру, ещё вся жизнь впереди. Очень обидно», — сказал Фридзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Напомним, ранее стало известно, что Коби Брайант и ещё четыре человека погибли сегодня утром в результате крушения вертолёта.



Коби передвигался на частном вертолёте ещё с тех времён, как он выступал в составе «Лос-Анджелес Лейкерс».



Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА, из них 17 подряд. Пять раз становился чемпионом НБА и дважды MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры с 1996 по 2016 год он выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс».