Президент The Walt Disney Роберт Айгер: мы скорбим по поводу гибели Коби Брайанта

Президент компании The Walt Disney Роберт Айгер выразил соболезнования в связи с гибелью легенды Национальной баскетбольной ассоциации Коби Брайанта.



«Сегодня мы в The Walt Disney скорбим по поводу трагической гибели Коби Брайанта, великого человека в спорте, полного жизни. Страшные новости, очень сложно принять это», — написал Роберт Айгер в своём «твиттере».



Напомним, ранее стало известно, что Коби Брайант, его дочь Джинна и ещё три человека погибли сегодня утром по местному времени в результате крушения вертолёта.



Коби Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА, из них 17 подряд. Пять раз становился чемпионом НБА и дважды MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры с 1996 по 2016 год он выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс».