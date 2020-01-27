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Президент The Walt Disney Роберт Айгер: мы скорбим по поводу гибели Коби Брайанта

Президент The Walt Disney Роберт Айгер: мы скорбим по поводу гибели Коби Брайанта
Баскетбол / НБА 0

Президент компании The Walt Disney Роберт Айгер выразил соболезнования в связи с гибелью легенды Национальной баскетбольной ассоциации Коби Брайанта.

«Сегодня мы в The Walt Disney скорбим по поводу трагической гибели Коби Брайанта, великого человека в спорте, полного жизни. Страшные новости, очень сложно принять это», — написал Роберт Айгер в своём «твиттере».

Напомним, ранее стало известно, что Коби Брайант, его дочь Джинна и ещё три человека погибли сегодня утром по местному времени в результате крушения вертолёта.

Коби Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА, из них 17 подряд. Пять раз становился чемпионом НБА и дважды MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры с 1996 по 2016 год он выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс».

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