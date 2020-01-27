«Оскар», красивая семья и легендарные трофеи погибшего Коби Брайанта. Главные фото карьеры
26 января легендарный баскетболист Коби Брайант, выступавший за «Лос-Анджелес Лейкерс», погиб в результате крушения вертолёта.
Джинна Брайант, 13-летняя дочь Коби Брайанта, погибла вместе с отцом в результате крушения вертолёта.
Коби пользовался частным вертолётом ещё с тех пор, как выступал в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». У Брайанта было четверо детей — Джинна, Наталья, Бьянка и Капри, родившаяся в июне 2019 года.
Коби Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА, пять раз становился чемпионом НБА и дважды MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры с 1996 по 2016 год он выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс».
Главные фото карьеры Коби Брайанта — в подборке «Чемпионата».
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