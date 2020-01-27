Адетокунбо удалил аккаунты в социальных сетях после известия о гибели Коби Брайанта

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо удалил аккаунты в социальных сетях «Твиттер» и «Инстаграм» после известия о гибели легенды Национальной баскетбольной ассоциации Коби Брайанта.



Известно, что Коби и Яннис работали в межсезонье, Брайант поддерживал греческого баскетболиста, который стал MVP НБА в сезоне-2018/19.



26 января 2020 года Коби Брайант погиб при крушении вертолёта. Помимо Брайанта и его 13-летней дочери Джинны погибли ещё семь человек, включая пилота вертолёта.



Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА, из них 17 подряд, пять раз становился чемпионом НБА и дважды — MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры, с 1996 по 2016 год, он выступал за «Лейкерс».