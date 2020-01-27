Леонард — о матче с «Орландо»: Коби хотел бы, чтобы я был хорош на паркете

Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард рассказал, как он сохранял самообладание в матче с «Орландо Мэджик» после новости о гибели легенды НБА Коби Брайанта.



«Я знал его лично и думаю, что Коби хотел бы, чтобы я сыграл и был хорош на паркете. Всем очень грустно. Не существует слов, чтобы описать силу его влияния на спорт. Это очень грустно», — цитирует Леонарда Reddit.

Леонард в этом матче собрал коллекцию из 31 очка, 14 подборов и 7 передач.

26 января 2020 года Коби Брайант погиб при крушении вертолёта. Помимо Брайанта и его 13-летней дочери Джинны погибли ещё семь человек, включая пилота вертолёта.



Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА, из них 17 подряд, пять раз становился чемпионом НБА и дважды — MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры, с 1996 по 2016 год, он выступал за «Лейкерс».