Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Леонард — о матче с «Орландо»: Коби хотел бы, чтобы я был хорош на паркете

Леонард — о матче с «Орландо»: Коби хотел бы, чтобы я был хорош на паркете
Баскетбол / НБА 0

Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард рассказал, как он сохранял самообладание в матче с «Орландо Мэджик» после новости о гибели легенды НБА Коби Брайанта.

«Я знал его лично и думаю, что Коби хотел бы, чтобы я сыграл и был хорош на паркете. Всем очень грустно. Не существует слов, чтобы описать силу его влияния на спорт. Это очень грустно», — цитирует Леонарда Reddit.

Леонард в этом матче собрал коллекцию из 31 очка, 14 подборов и 7 передач.

26 января 2020 года Коби Брайант погиб при крушении вертолёта. Помимо Брайанта и его 13-летней дочери Джинны погибли ещё семь человек, включая пилота вертолёта.

Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА, из них 17 подряд, пять раз становился чемпионом НБА и дважды — MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры, с 1996 по 2016 год, он выступал за «Лейкерс».

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020