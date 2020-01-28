НБА отменила матч «Лейкерс» — «Клипперс» из-за гибели Брайанта

Национальная баскетбольная ассоциация в «Твиттере» сообщила о переносе матча регулярного чемпионата между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Лос-Анджелес Клипперс» из-за гибели Коби Брайанта.

Игра должна была состояться в ночь на 29 января мск. Новая дата встречи будет назначена позднее.

Напомним, ранее стало известно, что Коби Брайант и его дочь Джинна погибли утром 26 января в результате крушения вертолёта. Коби пользовался частным вертолётом ещё с тех пор, как выступал в составе «Лос-Анджелес Лейкерс».

Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА, из них 17 подряд. Пять раз становился чемпионом НБА и дважды MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры с 1996 по 2016 год он выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс».