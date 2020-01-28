Ещё одна улица в Италии будет названа в честь Брайанта

Руководство итальянского города Риети приняло решение назвать одну из его улиц в честь легендарного баскетболиста Коби Брайанта, сообщает ANSA.

Брайант проживал в Риете с 1984 по 1986 гг. Там он занимался баскетболом и посещал младшую школу.

Это уже не первый жест памяти, который будет адресован погибшему Брайанту. Так, площадь в итальянском городе Реджо-Эмилия будет также названа в его честь. Кроме того болельщики предлагают руководству НБА обсудить инициативу смены логотипа лиги и разместить на ней силуэт Коби Брайанта.

Напомним, частный вертолёт с 41-летним Брайантом на борту разбился 26 января недалеко от Лос-Анджелеса. Погибли пилот и все восемь пассажиров, в числе которых была 13-летняя дочь Брайанта Джинна.