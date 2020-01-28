У Брайанта была договорённость с женой не летать на вертолёте вместе
У легендарного бывшего баскетболиста «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта, погибшего 26 января в результате крушения вертолёта, и его вдовы Ванессы существовала договорённость никогда не летать на этом виде транспорта вместе, сообщает издание People, ссылаясь на собственные источники.
«Он и Ванесса договорились никогда не летать вместе на вертолёте», — рассказал неназванный источник, близкий к окружению семьи Брайантов.
Коби и Ванесса поженились в 2001 году. За долгие годы совместной жизни у них появилось четверо детей. Одна из дочек Брайантов, Джинна, погибла вместе с отцом. Девочке было только 13 лет.
В целом в результате аварии близ городка Калабасас погибло девять человек. Опознание жертв ещё продолжается.
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