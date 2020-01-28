«Зенит» из-за травм потерял Понитку и Зубкова
«Зенит» понёс существенные кадровые потери в преддверии очередного матча Евролиги, который команда проведёт с «Барселоной». Так, польский форвард Матеуш Понитка в предыдущем поединке регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с УНИКСом повредил голеностоп и, по предварительным оценкам, выбыл из строя на полтора месяца, сообщает официальный сайт команды из Санкт-Петербурга.
В лазарете оказался ещё один форвард — Андрей Зубков. В том же матче с УНИКСом он получил небольшое растяжение мышц бедра. Травма не позволит Андрею сыграть против «Барселоны», так как восстановление займёт до недели.
Небольшое повреждение фаланги пальца наблюдается у центрового Густаво Айона, но он, по прогнозам, поможет команде в ближайшем матче Евролиги.
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