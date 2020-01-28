«Бруклин» выведет из обращения 8-й номер в память о Брайанте
Ряд команд НБА начало информировать своих игроков о том, что майки с номерами, под которыми выступал экс-защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант — 8-й и 24-й, начнут выводить из обращения, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Шамс Чарания.
По сведениям Чарании, соответствующая информация уже была доведена до защитника «Бруклин Нетс» Спенсера Динуидди. Таким образом, он откажется от майки с восьмым номером и будет выступать под 26-м.
Сразу после гибели Брайнта «Даллас Маверикс» вывел из обращения 24-й номер. Также обсуждается возможность смены логотипа НБА, в частности предлагается наложить на него силуэт Брайанта.
Напомним, Коби Брайант погиб в результате крушения вертолёта. Ему был 41 год.
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