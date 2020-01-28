Воронцевич посвятил пост Брайанту, разместив совместное с ним фото

Форвард ЦСКА и сборной России Андрей Воронцевич посвятил пост легендарному бывшему защитнику «Лос-Анджелес Лейкерс» и сборной США Коби Брайанту. Воронцевич выложил совместное с Коби фото. Также на снимке запечатлён Сергей Моня. Фотография была сделана во время Олимпийских игр в Пекине (2008).

«Как дорог каждый момент жизни! Цените жизнь, любите жизнь! Горжусь, что имел возможность прикоснуться к легендарному и великому человеку! Такие люди не уходят, они навсегда остаются жить в нашей памяти и в наших сердцах! R.I.P Kobe», — написал Воронцевич.

Соответствующий пост можно увидеть на странице баскетболиста в «Инстаграме».

Напомним, Коби Брайант погиб 26 января в результате крушения вертолёта. Вместе с ним погибла и его 13-летняя дочь.